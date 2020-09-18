شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يطلب شراء لقاح "كورونا" من روسيا مع اقتراب الإصابات من 100 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة المغربية إنها وقعت اتفاقا اليوم الجمعة مع شركة آر-فارم الروسية لشراء لقاح للوقاية من مرض فيروس "كورونا"، كوفيد-19 يتم إنتاجه بموجب ترخيص من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك مع اقتراب العدد الإجمالي للإصابات في المملكة من 100 ألف. ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن تكلفة وكمية الطلب. وأعطت أسترازينيكا ترخيصا لآر-فارم في يوليو تموز لإنتاج اللقاح الذي تطوره مع جامعة أكسفورد. Advertisements وبدأ المغرب هذا الشهر المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية. وسجلت البلاد رقما قياسيا يوميا بلغ 2760 إصابة اليوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 97264 حالة بينهم 1755 حالة وفاة. وقالت أسترازينيكا إنها قريبة من الوصول إلى طاقة إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في مواقع تم إنشاؤها في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الاستعانة بجهات تصنيع أخرى لإمداد مختلف الحكومات والمنظمات. كما أن لديها سجل طلبات أكثر من أي شركة أخرى لتطوير اللقاحات.

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