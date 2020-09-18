شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ارتفاع عدد المتضررين فى السودان نتيجة للفيضانات لأكثر من 770 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت اللجنة العليا لطواري الخريف في السودان، اليوم الجمعة، إن كل ولايات السودان أصبحت الآن متاثرة بالفيضانات والسيول، معلنة أن العاصمة الخرطوم، هي أكثر الولايات تضررا نتيجة للسيول والفيضانات، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقالت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن عدد المتضررين ارتفع الآن لأكثر من 770 ألف شخص في ولايات السودان المختلفة.

من جانبه أعلن الدفاع المدني السوداني في المؤتمر الصحفي، ارتفاع عدد الوفيات إلى 121 حالة وإصابة 54 آخرين، فيما قال إن عدد الانهيارات الكلية وصل إلى 4373 منزل وانهيارات جزئية وصلت لـ 58014 والمرافق العامة 52 ألف والمزروعات 97751، بالإضافة إلى نفوق 56930 حيوانا.

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