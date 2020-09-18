شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الكويت يشكر ترامب على منح الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث نائب أمير الكويت، ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، برقية شكر إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب فيها عن شكر، أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وشكر الشعب الكويتي وشكره والحكومة لترامب وللولايات المتحدة الأميركية الصديقة واعتزازهم بمنح أمير البلاد، «وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي برتبة قائد أعلى» وهو أعلى وسام عسكري يمنح عن جداره لقائد غير أمريكي تقديرا لجهوده السامية وإنجازاته المتميزة، مثمنين عاليا هذا التكريم الرفيع المستوى لما يمثله من تقدير سام ، ولجهوده المقدرة لتعزيز السلام الإقليمي والدولي وتقديم الدعم التنموي ولمبادرات سموه الإنسانية المشهود لها في العالم.

وأكد نائب الأمير وولي العهد أن هذا التكريمأ هو محل اعتزاز وثناء الشعب الكويتي بأسره باعتباره رمزا حيا ومجسدا لعمق أواصر العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، والتي امتدت على مدى عقود وعلامة بارزة ومضيئة في مسيرة التعاون القائم بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات والذي يزداد دوما تطورا ونموا وتتويجا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية، التي تجمعهما وتحقيقا لمصلحتهما المشتركة مجددا سموه الشكر والتقدير لفخامته ومتمنيا للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار ولفخامته دوام الصحة وموفور العافية.