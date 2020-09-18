شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن 121 وفاة ناجمة عن الفيضانات والسيول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدفاع المدني السوداني، أن هناك 121 وفاة ناجمة عن الفيضانات والسيول، مشيرا إلى بدء العد التنازلي لتراجع منسوب النيل. وقال الدفاع المدني السوداني خلال مؤتمر حول تطورات مواجهة الفيضانات، إن استمرار هطول الأمطار ما زال يسبب أضرارا، مردفاً: "نواصل تأهبنا بسبب هطول الأمطار على عدد من الولايات".
وتابع: "نعمل على تطويق الكارثة بالوسائل المتاحة لدينا"، لافتاً إلى أن أضرار كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات.
من جانبها، أشارت وزارة الرى السودانية، إلى انحسار منسوب الفيضانات في الخرطوم وشندي في غضون الأيام الأربعة القادمة.
وقال وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس: "نعمل على تخفيف تداعيات الفيضان على السكان"، مشيراً إلى أنه من المتوقع انحسار الفيضانات في الخرطوم خلال الأيام المقبلة.
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