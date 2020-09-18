شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين.. رابط ومواعيد التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أعلنت وزارة الصحة عن توفر 72 وظيفةأخصائي غير طبيب (مختبر) للسعوديين فقط.
ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر،من يحملون المؤهلات المطلوبة بالتقديم على تلك الوظائف واجتياز المقابلة الشخصية بالتسجيل عبر نظام جدارة لمدة (5) أيام ابتداءً من يوم الأحد 2020/9/20 .
ويمكن للراغبين في التسجيل الضغط على الرابط (هنا) ومتابعة الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد للاستفادة من خدمات جدارة للباحثين عن عمل.
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