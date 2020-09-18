العراق... انفجار عبوة ناسفة برتل للتحالف الدولي جنوبي صلاح الدين

وجاء في بيان للخلية أن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، مساء اليوم، إلى انفجار عبوة ناسفة، في قضاء الإسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء".
وفي وقت سابق، قتل عنصر أمني وجرح ثلاثة آخرين، إثر تفجيرين منفصلين استهدفا رتلين للتحالف الدولي في العراق، في العاصمة العراقية، بغداد، وطريق يربط محافظتين، وسط البلاد.
وتعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.
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