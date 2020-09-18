وتتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر العمال وهم يجرون القطار بأيديهم، من مقر شركة الفوسفات إلى الشارع الرئيس في المحافظة، حيث تعطلت حركة السير، ما استوجب تدخل عناصر الأمن.
وقال أحد المشاركين في جر القطار، إن ما أقدموا عليه جاء نتيجة عدم دفع رواتبهم وبسبب ما أسماه "سياسة المماطلة" التي تقوم بها الدولة.
وأشار إلى أن المحتجين يطالبون بأن تتفاعل معهم السلطات مثلما تفاعلت مع المحتجين في منطقة "الكامور"، إذ تعهدت بتنفيذ جميع مطالبهم بعد أن منعوا ضخ النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... عمال يجرون قطارا ويغلقون طريقا رئيسيا احتجاجا على تأخر رواتبهم... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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