شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة برتل للتحالف الدولى ضمن قطاع عمليات سامراء بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفجرت عبوة برتل للتحالف الدولي ضمن قطاع عمليات سامراء بالعراق، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكانت قيادة شرطة نينوى في العراق، أعلنت الجمعة الماضية، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" الجانب الأيسر من مدينة الموصل، وذكر بيان للقيادة - أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة والبحث والتحري تمكن من القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية". وأضاف البيان أن "اثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى (الحسبة) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) بينهم الداعشي (م.ط.م.ع) الذي أكد في اعترافاته أنه كان (انغماسياً) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"، وأشار البيان، إلى أنه "تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (النور والزهراء وتسعين) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة برتل للتحالف الدولى ضمن قطاع عمليات سامراء بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.