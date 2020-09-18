شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشتري 50 ألف طن قمح و 75 ألف طن شعير لسد احتياجتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى ما يقدر بـ 50 ألف طن من القمح الصلد و75 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية أغلقت اليوم الجمعة.

ويمكن توريد جميع الحبوب من مناشئ خيارية. وقالوا إن الديوان كان يطلب 42 ألف طن من القمح اللين، لكنه لم ينفذ أي مشتريات منه بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال متعاملون إنه جرى شراء حوالي 25 ألف طن من القمح الصلد من شركة جلينكور للتجارة بسعر 324.09 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، و25 ألف طن أخرى من أمبر بسعر 325.09 للطن شاملا تكلفة الشحن.

وجرى شراء الشعير على ثلاث شحنات زنة الواحدة منها 25 ألف طن، واحدة من دريفوس بسعر 225.47 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وأخرى من جلينكور بسعر 226.75 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن وثالثة من آستون بسعر 223 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

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ويُعتقد أن أقل العروض للقمح اللين في مناقصة اليوم كانت 257.35 دولار للطن و257.92 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن. وفي أحدث مناقصة قمح لين له في 11 سبتمبر أيلول، اشترى ديوان الحبوب التونسي 25 ألف طن بسعر أقل من ذلك بكثير بلغ 240.89 دولار للطن.

وكان القمح اللين مطلوب اليوم على شحنتين تزن إحداهما 25 ألف طن والثانية 17 ألف طن للتوريد بين 15 أكتوبر والخامس من نوفمبر اعتمادا على المنشأ.

وكان القمح الصلد مطلوبا على شحنتين زنة الواحدة 25 ألف طن للتورين بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر .

وكان الشعير مطلوبا على ثلاث شحنات زنة الواحدة 25 ألف طن للتوريد بين 15 أكتوبر و25 نوفمبر اعتمادا على المنشأ أيضا.