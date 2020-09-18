شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 49 ألفا و413 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا" جمال فورار، اليوم الجمعة ، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 49 ألفا و413 مصابا، و1659 حالة وفاة، وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 219 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.. بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 34 ألفا و818 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 27 مريضا بالعناية المركزة.

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يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب "كورونا"؛ ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 30 ولاية أخرى.