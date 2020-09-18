شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى يؤكد الاتفاق على استئناف إنتاج النفط فى كافة المناطق الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبى. وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى: "دعمنا لمعيتيق فى تمثيل المنطقة الغربية دليل على أننا لا نحارب الليبيين"، موضحاً أن بعض الميليشيات سيكون ردها قاسيا وستضغط على المصرف المركزى، وتابع: "نعمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين".

وأشار المسمارى إلى أنه تم الاتفاق على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية، مضيفا أنه يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط، حيث أن اللجنة الفنية المشتركة ستعمل حتى شهر ديسمبر.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا، مردفا: "اتفقنا على فتح المقاصة بين المصارف في كافة مناطق ليبيا"، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية.