مصادر أمنية عراقية: لائحة على المطار والمنافذ لمنع مسؤولين من المغادرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر أمنية عراقية، إن هناك لائحة على المطار والمنافذ لمنع مسؤولين من المغادرة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكان وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين التقىمع النائبة السويديّة سارا سكيتدال رئيسة لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي. وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، جرى في اللقاء بحث التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة، والصحّية في العراق، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المُشترَك بين الجانبين، وسُبُل تفعيل عمل لجنة العراق؛ لتكون صوتاً قويّاً للعراق في المُؤسّسات الأوروبيّة.
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