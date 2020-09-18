"النهضة": نتفهم العريضة الموجهة للغنوشي وسنتفاعل مع كل مقترح

تونس / يسرى ونّاس / الخليج 365



قالت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، إن لجان الإعداد لمؤتمرها المقبل ستتفاعل مع كل المقترحات، بما في ذلك العريضة التي تطالب زعيمها راشد الغنوشي، بتأكيد عدم نيته الترشح لولاية ثالثة.



جاء ذلك في بيان، وصلت الخليج 365 نسخة منه، ردا على عريضة وقعها قياديون في الحركة، تطالب الغنوشي (79 عاما) بإصدار إعلان صريح بعدم نيته الترشح لولاية ثالثة، أو التمديد لفترة رئاسته.



وأكدت الحركة أنها "تتفهم هذه المبادرة (العريضة) وغيرها".



وأشارت إلى أن لجنتي الإعداد المادي والمضموني لبلورة اللوائح وإدارة الحوار في المؤتمر العام "هي الأنسب للتفاعل مع كل المبادرات".



والأربعاء، تناقلت وسائل إعلام محلية، العريضة التي وقعها 100 قيادي من حركة النهضة، بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والكتلة البرلمانية (54 من أصل 217 نائبا بالبرلمان).



واعتبر موقعو العريضة أن إعلان الغنوشي "سيؤكد مبدأ التداول القيادي، وسيوفر شروط نجاح المؤتمر الحادي عشر نهاية العام الحالي".



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وجددت الحركة في البيان، الالتزام بدعم الجهود المبذولة من أجل عقد المؤتمر.

ويقضي الفصل 31 من النظام الأساسي لـ "النهضة"، بأنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين. وهو ما يمنع الغنوشي من إعادة انتخابه لرئاسة الحركة خلال مؤتمرها العام المقرر نهاية العام الجاري.

في سياق آخر، جددت الحركة إدانتها كل خطوات التطبيع مع إسرائيل، "الهادفة إلى التخلص من القضية الفلسطينية ومقايضتها بمصالح خاصة وسلطوية".



وقالت إنها "تهيب بكل قوى التحرر ومناهضي الاستعمار والشعب الفلسطيني وقواه الوطنية إلى التكاتف والتآزر للتصدي لكل مشاريع تصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة".



وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.



والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

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