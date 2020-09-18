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مباحثات قطرية أمريكية حول صفقة أسلحة بقيمة 26 مليار دولار

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واشنطن/ الخليج 365

عقدت اللجنة العسكرية الاستشارية الأمريكية - القطرية، اجتماعًا في العاصمة واشنطن، بحثت خلاله بيع أسلحة إلى قطر بقيمة 26 مليار دولار.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة، أن التعاون بين البلدين قدم مساهمات مهمة لأنشطة مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأعربت الوزارة عن امتنانها جراء استعداد قطر المستمر لاستضافة القوات العسكرية الأمريكية.

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ولفتت إلى أن الوفدين ناقشا التحسينات المخطط لها في القواعد الأمريكية التي تستضيفها قطر.

كما عبّرت عن امتنانها إزاء تسليم طائرات "إيه إتش-64 أباتشي" الأمريكية، إلى قطر.

وأضافت أن الوفدين تباحثا بشأن صفقة بيع أسلحة بقيمة 26 مليار دولار للدوحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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