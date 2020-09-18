سوريا.. أهالي إدلب يتظاهرون تأييدًا للوجود العسكري التركي

إدلب / الخليج 365
نظم أهالي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الجمعة، مظاهرات مؤيدة للتواجد العسكري التركي في المنطقة.
وخرج عشرات الآلاف، في مركز مدينة إدلب وبلدات سرمدا ودركوش وكللي والمسطومة وباب سقا وجسر الشغور، إلى جانب مناطق في ريف حلب، حاملين أعلام تركيا والثورة السورية.
كما رفع المتظاهرون عبارات باللغات العربية والتركية والروسية، تؤكد على أخوة الأتراك والسوريين، وأن الضامن الروسي ليس صادقا.
وفي تصريح لمراسل الخليج 365، قال تقي الدين محيي، أحد المشاركين في المظاهرات، إنه يؤيد بقاء الجنود الأتراك في إدلب.
وأوضح أنهم اجتمعوا لإيصال رسالة لأولئك الذين أرسلهم نظام بشار الأسد مؤخرا ليتظاهروا حول نقاط المراقبة التركية الواقعة في مناطق سيطرته، مفادها أن الأتراك ضامنون لآلاف المدنيين.
وأشار إلى مطالبتهم بعودة المدنيين المهجرين إلى منازلهم، والحفاظ على نقاط مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للقوات المسلحة التركية في مناطق سيطرة النظام.
وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق لإقامة "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
وبناء على الاتفاق تتواجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
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