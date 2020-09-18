اليمن.. مسيرة جديدة ضد التطبيع مع إسرائيل في أبين

أبين (اليمن) / الخليج 365

تظاهر عشرات اليمنيين عقب صلاة الجمعة، في مدينة الوضيع بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، دعما لفلسطين ورفضا للتطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المتظاهرين ساروا بشوارع المدينة رافعين لافتات تندد باتفاقي تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، إضافة إلى شعارات ترفض أي تواجد إسرائيلي في أرخبيل سقطرى (جنوب شرق).

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى، ورددوا شعارات رافضة للتطبيع، محذرين من أي خطوة مماثلة على الأراضي اليمنية.

وطالبوا الشعوب العربية والإسلامية بالوقوف في وجه التطبيع، معتبرين ذلك "خيانة للدين والمعتقدات الإسلامية".

والأربعاء، نددت مسيرة نسوية في عاصمة أبين "زنجبار" بالتطبيع مع إسرائيل، عبّرت خلالها المشاركات عن رفض "المشاريع الاستعمارية" في جزيرة سقطرى.

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وتشهد زنجبار الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، مسيرات أسبوعية رافضة للتطبيع، ومنددة بالتسهيلات التي تقدمها الإمارات في الأرخبيل، بحسب مشاركين فيها.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، ذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية، أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

وتبدو المسيرة وكأنها تحدٍ لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات سياسيا وعسكريا، والذي أعلن دعمه لاتفاق التطبيع المذكور.

وفي 13 أغسطس، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.