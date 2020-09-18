"حماس": على المهرولين نحو التطبيع مع إسرائيل العودة لرشدهم

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
دعت حركة "حماس"، الجمعة، من وصفتهم بـ"المهرولين" نحو التطبيع إلى "العودة لرشدهم والنظر إلى جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيبا على استشهاد طبيب فلسطيني، بالضفة الغربية، إثر تعرضه لإطلاق قنابل صوت من قوة إسرائيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة، إن "رسالة الشهادة تدعو المهرولين نحو التطبيع ليعودوا لرشدهم، وليتوقفوا وينظروا لعدوان الاحتلال وإجرامه بحق شعبنا".
وأضافت: "شعبنا سيبقى قابضا على الجمر، متمسكا بحقه في أرضه ووطنه، ولن يردعه جبروت الاحتلال ولا خيانة الخائنين".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطبيب نضال جبارين (45 عاما) إثر تعرضه لإطلاق قنابل صوت من قوة إسرائيلية، غربي مدينة جنين، ما أدى إلى إصابته بسكته قلبية توفي على إثرها.
يأتي ذلك في ظل حالة غضب تسود الأراضي الفلسطينية والأوساط الشعبية العربية، إثر توقيع الإمارات والبحرين، الثلاثاء، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل بالبيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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