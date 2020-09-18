مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى "عدو الله" ويحذره من فتح سفارة في العراق

وقال الصدر في بيان تمت قراءته خلال خطبة الجمعة المركزية "من عبد الله مقتدى الصدر إلى عدو الله بنيامين نتنياهو. أحذرك من القدوم إلى بلد المعصومين العراق وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم".
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وتضمنت الخطبة آيات من القرآن يشير بها المسلمون إلى نهاية إسرائيل ودخول المسجد الأقصى منتصرين، ثم وجه كلامه لمن وصفهم بالمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها قائلا "التطبيع ذل ومهانة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة، فلسطين حيّة في ضمائرنا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن "دولا أخرى ستنضم قريبا جدا لاتفاق السلام، وأعتقد أنه من 7 إلى 9 دول ستنضم بما فيهم دول كبرى وأعتقد أن هذا شيء لا يمكن تجاهله".
وتابع: "تحدثت إلى ملك السعودية وأعتقد أنهم سينضمون إلى اتفاق السلام بالوقت المناسب".
ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، يوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن "الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين".
ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية، عن مصادر مطلعة، قولها إن "الدول الجديدة هي كل من سلطنة عُمان والسودان بالإضافة إلى المغرب".
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