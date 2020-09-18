شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الشيخ ناصر الصباح يتسلم وسام الاستحقاق نيابة عن أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الشيخ ناصر الصباح الصباح مساء اليوم، ليقلده أمير الكويت وسام الاستحقاق الأمريكي، وفق ما نشرت صحيفة القبس الكويتية

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وقال البيت الأبيض، في بيان صحفي إن الأمير صديق، وشريك للولايات المتحدة، قدم دعما لبلادنا لا غنى عنه وأضاف أن هذا التكريم وسام مرموق نادرًا ما يتم منحه ولا يمكن منحه إلا من قبل الرئيس، عادةً لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى، وتم منح هذا التكريم آخر مرة في عام 1991.