إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب ثلاثة فلسطينيين بينهم صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص "المطاطي" بينهم صحفي والعشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.
وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارت الوطنية المناهضة للاحتلال وطالبوا بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
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