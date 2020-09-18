- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفتح المجال الجوى لطائرة تقل مريض سرطان طلب الموت فى حضن والدته.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع اليوم الجمعة ، المئات من المواطنين فى الجزائر جثمان المواطن الجزائرى محمد زيات، اليوم الجمعة، فى مقابر بالبليدة، عقب وفاته بعد 48 ساعة من قدومه من لندن على متن طائرة خاصة .
وكان الراحل، 53 عاما، ظهر فى فيديو انتشر عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، يطلب تحقيق أمنيته بالتواجد مع والدته فى آخر أيامه بعد أن اشتد عليه مرض السرطان، وقام أفراد لجالية الجزائرية فى بريطانيا بجمع مبلغ مالى يكفى لنقله إلى الجزائر عبر طائرة خاصة بعد ما سمحت السلطات فى الجزائر بفتح المجال الجوى استثناء للسماح بدخول الطائرة.
ووفقا لـ"النهار الجزائرية"، فإنه فور انتشار الفيديو، رسم الجزائريون بتضامنهم أبهى صورة، حققوا فيها أمنية رجل أبى إلا أن توافيه المنية ببلده وبجوار والدته، كما تضامنت السلطات الجزائرية مع الراحل محمد، حيث سمحت بفتح المجال الجوى استثنائيا للسماح بدخول الطائرة التى تقله إلى الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تفتح المجال الجوى لطائرة تقل مريض سرطان طلب الموت فى حضن والدته.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.