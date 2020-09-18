شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفتح المجال الجوى لطائرة تقل مريض سرطان طلب الموت فى حضن والدته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع اليوم الجمعة ، المئات من المواطنين فى الجزائر جثمان المواطن الجزائرى محمد زيات، اليوم الجمعة، فى مقابر بالبليدة، عقب وفاته بعد 48 ساعة من قدومه من لندن على متن طائرة خاصة .

وكان الراحل، 53 عاما، ظهر فى فيديو انتشر عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، يطلب تحقيق أمنيته بالتواجد مع والدته فى آخر أيامه بعد أن اشتد عليه مرض السرطان، وقام أفراد لجالية الجزائرية فى بريطانيا بجمع مبلغ مالى يكفى لنقله إلى الجزائر عبر طائرة خاصة بعد ما سمحت السلطات فى الجزائر بفتح المجال الجوى استثناء للسماح بدخول الطائرة.

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ووفقا لـ"النهار الجزائرية"، فإنه فور انتشار الفيديو، رسم الجزائريون بتضامنهم أبهى صورة، حققوا فيها أمنية رجل أبى إلا أن توافيه المنية ببلده وبجوار والدته، كما تضامنت السلطات الجزائرية مع الراحل محمد، حيث سمحت بفتح المجال الجوى استثنائيا للسماح بدخول الطائرة التى تقله إلى الجزائر.











