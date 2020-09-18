شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى ينعى وفاة اللاعب محمد عطوى " رفع اسم بلده عالياً " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الرئيس اللبناني ميشل عون، محمد عطوى لاعب منتخب لبنان الذى وافته المنية مؤخراً متأثراً برصاصة طائشة أصابته في وقت سابق، حيث قال : "من المؤلم انضمام اللاعب الدولي محمد عطوى إلى قائمة الشباب الذي خسرهم لبنان، نتيجة عدم ادراك البعض للمخاطر التي تسببها تصرفاتهم اللامسئولة، كان مميزاً بادائه، ورفع اسم بلده عالياً" ، مضيفا أن العدالة ستأخذ مجراها، كل العزاء لعائلته، ولروحه الرحمة.



الرئيس اللبناني عون

وكان نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لاعب المنتخب اللبناني محمد عطوي بعد إصابته بطلق نارى فى أواخر أغسطس الماضى، ونشر الحساب الرسمي لفيفا على "تويتر" صورة محمد عطوى بزى ناديه الأنصار، وعلق قائلا، "خالص التعازى لعائلة كرة القدم اللبنانية برحيل لاعب نادى الأنصار ومنتخب لبنان محمد عطوى الذى توفي صباح اليوم بعد إصابته برصاصة طائشة فى 21 أغسطس الماضى".

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وأعلن نادى الأنصار اللبنانى وفاة لاعبه محمد عطوى، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بجراحه بعد نحو شهر على إصابته برصاصة طائشة فى رأسه، على أحد الطرق فى العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الشهر الماضى، وكتب حساب النادى اللبنانى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "بمزيد من الأسى واللوعة تنعى إدارة نادى الأنصار أحد أبنائها اللاعب محمد عطوى، وهى وإذ تعتبره ليس فقط خسارة لعائلته الصغيرة بل خسارة لنادى الأنصار لما يمثله اللاعب الراحل فى قلوب الأنصاريين الذين عرفوه قائداً فى الملعب خلوقاً مهذباً أعطى للأنصار الكثير".