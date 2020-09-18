حفتر يتعهد بإنهاء الحصار النفطي فى ليبيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة أنه سيرفع لمدة شهر حصاره الذي استمر 8 أشهر لمنشآت إنتاج النفط، وقال إنه اتفق مع حكومة طرابلس على "توزيع عادل" لإيرادات الطاقة.

وفي بيان وزعه المتحدث باسم الجيش الليبي بعد بث تلفزيوني مقتضب أعلن خلاله أنه "تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط"، قال حفتر "نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد".

وفي طرابلس، أصدر أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني بيانا بعد وقت قصير من خطاب حفتر أيضا قال فيه إنه تقرر استئناف إنتاج النفط وأضاف أن هذا سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات.

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وقال إن اللجنة ستنسق بين الجانبين لإعداد ميزانية وتحويل الأموال لتغطية المدفوعات والتعامل مع الدين العام.

وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك بالمقارنة مع ما يزيد قليلا عن 100 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

وكان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قال يوم الأربعاء إنه ينوي التنحي عن منصبه بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول ويقول محللون إن هذا سيؤدي إلى تنافس سياسي بين بقية الشخصيات البارزة في طرابلس لتخلفه.