«إتمام» يتيح خدمة استثناء المشروع العقاري من اشتراطات البناء المتعلقة بالأدوار

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلن مركز خدمات المطورين “إتمام” إتاحة خدمة استثناء المشروع العقاري من اشتراطات البناء المتعلقة بالأدوار وذلك تعظيمًا للاستفادة من الأراضي والخدمات داخل النطاق العمراني. وقال المركز عبر تغريدة له بحسابه الرسمي عبر تويتر:”للحصول على استثناء لمشروعك العقاري المتصل بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، تقدم بطلبك الآن لخدمة “طلب الاستثناءات” عبر بوابة المطورين العقاريين الأولى” (اضغط هنا) Advertisements وبحسب المركز، فإنه ستضاف لاحقًا لخدمة استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان مع اشتراطات البناء المتعلقة بالارتدادات والمساحات والخدمات العامة و ذلك شريطة ألا يخل بمتطلبات واشتراطات الأمن والسلامة. ويُعتبر مركز “إتمام” إحدى مبادرات وزارة الإسكان لتقديم جميع خدمات التطوير العقاري في مكان واحد، وذلك تسهيلًا على المطور العقاري والمستثمرين في تنفيذ خططهم العقارية بسهولة ويسر.

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