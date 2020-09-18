- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: ضبط 144 ألف عبوة لمنتجات تجميلية غير مرخّصة بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أعلنت هيئة الغذاء والدواء ضبط كميات ضخمة من عبوات المنتجات التجميلية الغير مرخصة بجدة.
وفي تغريدة لها عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، قالت الهيئة إنه تم إغلاق مستودع في جدة يقوم بتخزين منتجات تجميل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وضبط 144 ألف عبوة لمنتجات تجميلية.
وأكدت الهيئة أنه قد تم استدعاء صاحب المنشأة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء»: ضبط 144 ألف عبوة لمنتجات تجميلية غير مرخّصة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.