«الغذاء والدواء»: ضبط 144 ألف عبوة لمنتجات تجميلية غير مرخّصة بجدة

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أعلنت هيئة الغذاء والدواء ضبط كميات ضخمة من عبوات المنتجات التجميلية الغير مرخصة بجدة.

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وفي تغريدة لها عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، قالت الهيئة إنه تم إغلاق مستودع في جدة يقوم بتخزين منتجات تجميل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وضبط 144 ألف عبوة لمنتجات تجميلية.

وأكدت الهيئة أنه قد تم استدعاء صاحب المنشأة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.