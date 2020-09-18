وفاة طبيب فلسطيني في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن نضال جبارين، وهو في الخمسينيات من عمره ويعمل طبيبا، توفي متأثرا بإصابته جراء إلقاء الجيش الإسرائيلي قنبلة صوت، وتم نقل جثته إلى مستشفى جنين الحكومي.
© AP Photo / Majdi Mohammed
واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.
وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن "قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات".
وأضافت أن "جنود الاحتلال أغلقوا المداخل المؤدية إلى شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم".
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