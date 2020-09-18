وكان غريفيث أعلن، اليوم الجمعة، انطلاق أعمال اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" بلجنة الأسرى والمعتقلين، الذي تستضيفه سويسرا.
ووجه غريفيث، عبر حسابه على "تويتر"، رسالة إلى الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، قائلا: "اختتموا النقاش، أطلقوا المعتقلين بسرعة وأريحوا ألوف العائلات اليمنية".
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من جهتها، رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله".
وقالت اللجنة، عبر حساب بعثتها في اليمن، على "تويتر": "يسعدنا أن نرى استئناف المحادثات بين أطراف النزاع. نرحب بشدة بأي مبادرة من شأنها إحداث تغيير إيجابي طويل الأمد في حياة اليمنيين".
وأكدت اللجنة "الاستعداد لتسهيل أي إفراج عن المحتجزين، بمجرد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف وفقا لدورها كوسيط محايد، كي يعودوا إلى عائلاتهم".
وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث: ندعو الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح المعتقلين "بسرعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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