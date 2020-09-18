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أسعار النفط تتراجع على خلفية قرار حفتر

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موسكو- سبوتنيك. تراجع سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام "برنت" بحر الشمال بنسبة 0.74 بالمئة، إلى 42.98 دولار للبرميل، وسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أيلول/سبتمبر بنسبة 0.63 بالمئة إلى 40.81 دولارا للبرميل.

© Sputnik . Andrey Stenin

جاء هذا الانخفاض وسط أنباء عن إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط من الموانئ الليبية بعد أشهر من التوقف. وأغلقت معظم حقول وموانئ النفط الليبية منذ يناير/ كانون الثاني بسبب إغلاق المنشآت النفطية وسط الأعمال العدائية في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سجلت أسعار النفط ارتفاعا على خلفية نتائج اجتماع لجنة "أوبك +" والتوقعات. في نهاية الشهر الأول من المرحلة الثانية من اتفاق "أوبك +" ظل التحالف، ملتزما التزاماً كبيراً بالاتفاق. وأوصت اللجنة بتمديد هذا المخطط لتعويض خفض الإنتاج المحدد سابقا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

كما أن توقعات البنوك الاستثمارية الكبيرة في سوق النفط تمنع انخفاض الأسعار. على سبيل المثال، تستشهد رويترز بتقرير صادر عن بنك "جولدمان ساكس"، والذي بموجبه بحلول الربع الرابع من عام 2020، سيصل عجز المعروض في سوق النفط إلى 3 ملايين برميل يوميًا. ويتوقع معدو التقرير أن يصل سعر خام برنت إلى 49 دولارًا بنهاية العام و 65 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2021. تستشهد الوكالة أيضًا بتقرير من محللي بنك "يو إس بي"، الذين يتوقعون نقصًا في المواد الخام ونمو سعر برنت إلى 55 دولارًا بحلول منتصف عام 2021.

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