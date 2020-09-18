الكتائب اللبنانية: حان وقت جمع السلاح وسحبه من أيادي العابثين بالأمن

وكتب الجميل عبر حسابه الرسمي عل تويتر: "أتوجه إلى أسرة كرة القدم وإلى عائلة النجم محمد عطوي بأحر التعازي، على أمل أن يكون آخر ضحايا السلاح المتفلت الذي حان وقت جمعه وسحبه من أيادي العابثين بالأمن. ‏شبعنا نخسر أفضل شبابنا من سلاح متفلت الدولة مش قادرة تضبو".

​وتوفي صباح اليوم الجمعة، لاعب فريق الأنصار اللبناني السابق محمد عطوي متأثراً بجراحه بعد نحو الشهر على إصابته برصاصة طائشة في رأسه.

ونعى نادي الأنصار، في بيان، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" عطوي، قائلا: "بمزيد من الأسى واللوعة تنعى إدارة نادي الأنصار أحد أبنائها اللاعب محمد عطوي. وهي وإذ تعتبره ليس فقط خسارة لعائلته الصغيرة بل خسارة لنادي الأنصار لما يمثله اللاعب الراحل في قلوب الأنصاريين الذين عرفوه قائدا في الملعب خلوقا مهذبا أعطى للأنصار الكثير".

وختم بيان النادي: "ابن الثانية والثلاثين عاماً، والذي يعتبر من اللاعبين المميزين في كرة القدم اللبنانية سلم الروح صباح اليوم، في مستشفى المقاصد بيروت".