شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 83 ألفا و433 حالة.

وأضافت الوزارة ،في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام، أنه تم إجراء 97 ألفا و469 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

Advertisements

وسجلت الوزارة أيضا وفاة حالة واحدة مصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات إلى 403 حالات .

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 673 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72 ألفا و790 حالة.