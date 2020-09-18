شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جرائم تفضح حقيقة "الحركة الضالة".. تعرف على الكتاب الأسود لـ"حماس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من رفع حركة حماس شعار المقاومة، إلا أن هذا الشعار مجرد غطاء استخدمته الحركة لقمع الفلسطينيين من المدنيين، وهو ما رصدته العديد من المنظمات الدولية والحقوقية حول العالم.

العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم رصدت الكم الكبير من الجرائم التى ارتكبتها حركة حماس فى حق الشعب الفلسطينى منذ سنوات، على الرغم من أنها ترفع دوما راية المقاومة ومتخذة الإسلام ستارا لها، ففى عام 2015 اتهمت منظمة العفو الدولية الحركة بممارسة "حملة وحشية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ، وبحسب المنظمة أنها وثقت عدد من الجرائم التى ارتكبتها الحركة.

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ولعل أول تلك الجرائم وأبرزها هو تنفيذ نحو 20 حكم إعدام "غير شرعى" أو "إعدام بدون قرار قضائى"، وبحسب المنظمة، في تقرير سابق لها صدر عام 2015، إن الحملة شملت "اعتقال وتعذيب وقتل" المدنيين الفلسطينيين.

أما ثانى الجرائم التى رصدها لحركة حماس، تسوية الحسابات مع المعارضين، إذ قال التقرير إن الأشخاص الذين عُذبوا "أعضاء في حركة فتح"، التى تعتبرها حماس خصم سياسى لها، وأشار التقرير إلى أنه من المفجع أنه فى وقت كانت تقتل فيه إسرائيل المدنيين بأعداد كبيرة، كانت حماس تنتهز الفرصة لتسوية حساباتها مع المعارضين.

وفي تقريرها، كشفت المنظمة ذاتها الجريمة الثالثة لحماس التي قامت بتعذيب وقتل عدد من الفلسطينيون على يد عناصر الحركة ، بتهمة مساعدة إسرائيل، ووصفت العفو الدولية تلك الجرائم أنها طرق "تقشعر له الأبدان، إذ منحت إدارة حماس قواتها الأمنية يدا مطلقة لممارسة انتهاكات مروعة ضد الفلسطينيين، وأن بعض هذه الانتهاكات يرقى لجرائم الحرب بهدف نشر الخوف بين المدنيين فى قطاع غزة.