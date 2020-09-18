شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 4344 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أنه تم إجراء 11766 فحصاً مخبريّاً؛ ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1045700 فحص.

وأوضح البيان أن حالات الإصابة اليوم منها 211 حالة محلية وحالتان قادمتان من الخارج.. مشيرا إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29 حالة، وشفاء 95 حالة.