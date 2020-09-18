وزارة الرى السودانية تعلن تواصل انخفاض مناسيب النيل تدريجيا بعد فيضانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الرى السودانية، أن مناسيب النيل واصلت انخفاضها التدريجي في معظم الأحباس، وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية ، في بيان اليوم /الجمعة/، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية، ليوم غد /السبت/، سيكون في حدود 590 مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود 155 مليون متر مكعب. وتوقعت اللجنة أن تسجل المناسيب ليوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات، داعية الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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