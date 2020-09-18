شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية تؤكد شمول مقترحات التعديلات الدستورية صلاحيات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة العراقية أن مقترحات التعديلات الدستورية شملت صلاحيات الرئيس نفسه، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها. وفى وقت سابق قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن العراق لا يمكن أن يكون جزءًا من سياسة المحاور، كما أنه حريص على عمقه العربي، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف الرئيس العراقي، أن استقرار العراق يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في الإقليم، موضحًا أنه يجب على الجميع احترام سيادة العراق وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وفى وقت سابق استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح فى قصر بغداد، الأربعاء، عدداً من سفراء الدول العربية، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء فى مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة.

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وأكد الرئيس العراقى، فى بيان صحفى، أن الدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة هى المشروع الوطنى الذى سيحفظ للعراق أمنه وسلمه المجتمعى، مشيراً إلى أن استقرار العراق يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الإقليمى.