شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين من الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الجمعة/ - أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين لدى خروجهم من باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة الجمعة، كما اعتقلت فلسطيني من منطقة هندازة شرق بيت لحم بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وفي السياق ذاته .. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل، إثر إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي جنين، لقى فلسطيني (54 عاما) مصرعه إثر إصابته بسكتة قلبية، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت صوب الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين.
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