مقتدى الصدر: التطبيع مع إسرائيل "ذل ومهانة"

علي جواد/ الخليج 365
اعتبر الزعيم الشيعي في العراق مقتدى الصدر، الجمعة، التطبيع مع تل أبيب "ذل ومهانة"، محذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من فتح سفارة لبلاده في بغداد.
وفي خطبة الجمعة، قال الصدر: "أوجه كلامي للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول إن التطبيع ذل ومهانة، يأبى الله لنا المذلة، ولتعلموا أننا لن ننسى شهداء ثورة الحجارة (في إشارة للانتفاضة الأولى)، وستبقى فلسطين حيّة في ضمائرنا".
وأضاف: "إلى عدو الله نتنياهو أحذرك من القدوم إلى بلد المعصومين العراق، وإياك وأن تفكر في فتح سفارة أو أنكى من ذلك في العراق، فهي حسب الآيات القرآنية ستكون نهايتكم".
ولا يقيم العراق أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.
والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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