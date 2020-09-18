استشهاد طبيب فلسطيني شمالي الضفة الغربية

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



أعلنت الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد طبيب فلسطيني إثر تعرضه لإطلاق قنابل صوت من قوة إسرائيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوة إسرائيلية أطلقت قنابل صوت تجاه الطبيب نضال جبارين (54 عاما) قرب بلدة "برطعة" غربي مدينة جنين، مما أدى إلى إصابته بسكته قلبية توفي على إثرها.

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وأشارت الوزارة أن الطبيب وصل شهيدا إلى مستشفى جنين الحكومي.

ونقل مراسل الخليج 365 عن شهود عيان، أن الطبيب جبارين تعرض لإطلاق قنابل الصوت خلال مروره على حاجز عسكري إسرائيلي.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي حول الحادث حتى الساعة 13.15 تغ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.