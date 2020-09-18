تونس.. تراجع التجارة الخارجية بمقدار الخمس في 8 أشهر

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365



تراجعت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بمقدار الخمس تقريبا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وفقا لبيانات رسمية صدرت الجمعة.



وفقا لبيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، فقد انخفضت واردات تونس، بالأسعار الثابتة، بنسبة 17.2 بالمئة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب الماضيين، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2019، قابله أيضا تراجع في الصادرات خلال فترتي المقارنة بنسبة 18.8 بالمئة.

من حيث القيمة، أظهرت بيانات المعهد تراجع قيمة الصادرات التونسية، بالأسعار الجارية، بنسبة 18.6 بالمئة إلى 24.032 (8.77 مليارات دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2019.



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وبلغت قيمة الوارادات 33.246 (12.13 مليار دولار)، بتراجع 21.6 بالمائة.



بالأسعار الثابتة، انخفضت صادرات البلاد في قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 20.1 بالمئة وقطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية بنسبة 25.2 بالمئة.



في المقابل، ارتفعت صادرات قطاع الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 19.5 بالمئة.

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