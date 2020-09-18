الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين على حدود غزة

غزة/ الخليج 365
قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعتقل الجمعة، 3 فلسطينيين أثناء محاولتهم التسلل عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة.
وفي تصريح مكتوب تلقت الخليج 365 نسخة منه، أضاف الجيش "اعتقلنا 3 مشتبهين حاولوا التسلل عبر السياج شمالي قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية".
وأردف أنه "تم توقيف المشتبهين الذين لم يكونوا مسلحين، وتم نقلهم للتحقيق".
ولم يتضح على الفور أسباب محاولة تسلل الفلسطينيين الثلاثة، لكن الجيش الإسرائيلي اعتقل في الأشهر الماضية عشرات الفلسطينيين الذين قال إنهم حاولوا التسلل عبر السياج الفاصل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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