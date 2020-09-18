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الصحة توضح.. لماذا أصحاب الأمراض المناعية بين الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا؟

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إسلام حسن 0 تبليغ

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جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الصحة أنأصحاب الأمراض المناعية هم من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة عبر تغريدة لها بالحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن أصحاب الأمراض المناعية عادة ما تقتضي خططهم العلاجية على تناول أدوية تثبط المناعة مما يجعلهم يتأثرون أكثر من غيرهم بمضاعفات .

وكانت الوزارة قد أعلنت اليومتسجيل (576) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1145) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (308,352) حالة ولله الحمد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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