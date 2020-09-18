شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح.. لماذا أصحاب الأمراض المناعية بين الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أوضحت وزارة الصحة أنأصحاب الأمراض المناعية هم من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.
وقالت الوزارة عبر تغريدة لها بالحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أن أصحاب الأمراض المناعية عادة ما تقتضي خططهم العلاجية على تناول أدوية تثبط المناعة مما يجعلهم يتأثرون أكثر من غيرهم بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.
وكانت الوزارة قد أعلنت اليومتسجيل (576) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وتسجيل (31) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1145) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (308,352) حالة ولله الحمد.
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