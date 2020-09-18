شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بعصابة امتهنت سرقة المنازل بأحياء المدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - واس
ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على 6 متهمين تورطوا في سرقة المساكن.
من جهته، صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على ستة أشخاص (مواطنَين وباكستانيَين ونيجيريَين في العقد الثاني والثالث من العمر) لتورطهم بارتكاب (11) حادثة سرقة من المساكن بأحياء متفرقة بالمدينة.
وأكد “القحطاني” أنه قد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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