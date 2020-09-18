أبوظبي ترسخ مكانتها العالمية وتنظم بطولة العودة إلى جزيرة النزال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» عن تنظيم فعاليات «العودة إلى جزيرة النزال من يو إف سي» على جزيرة ياس؛ وجهة السياحة الترفيهية ذات الطراز العالمي في أبوظبي، خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر/أيلول الحالي إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول القادم. فبعد النجاح منقطع النظير الذي سجلته فعالية جزيرة النزال من «يو إف سي» بدورتها الأولى في يوليو/تموز الماضي، والكفاءة العالية التي حققها مفهوم المنطقة الآمنة، يأتي تنظيم بطولة «العودة إلى جزيرة النزال من يو إف سي» على أرض جزيرة ياس، بعد أقل من ثلاثة أشهر على ختام الدورة الأولى، ليسجل قطاع السياحة في أبوظبي بذلك إنجازاً جديداً، يؤكد سيره بالاتجاه الصحيح نحو استئناف الأنشطة، واستقبال الزوار في بيئة صحية وآمنة. وتشهد الفعالية بطولَتيّ «يو إف سي 253» و«يو إف سي 254»، إلى جانب ثلاث فعاليات «يو إف سي - ليلة القتال»، وفيما تنعقد الفعاليات الـ5 من دون حضورٍ جماهيري، تعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها بطولتان متعاقبتان من «يو إف سي» في نفس المدينة خارج لاس فيجاس، ما يمثل إنجازاً آخر في سجل أبوظبي كوجهةٍ عالمية للرياضة. وتنطلق فعاليات «العودة إلى جزيرة النزال من يو إف سي» مع بطولة تحديد لقب الوزن المتوسط «يو إف سي 253: أديسانيا ضد كوستا» يوم 26 سبتمبر/أيلول، تليها «يو إف سي– ليلة القتال: هولم ضد ألدانا» يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، تليها «يو إف سي– ليلة القتال: مورايس ضد ساندهاجن» يوم 10 أكتوبر، تليها «يو إف سي– ليلة القتال: أورتيجا ضد كوريان زومبي» يوم 17 أكتوبر. وتختتم الفعاليات مع «بطولة يو إف سي 254»: نورمحمدوف ضد جايثج يوم 24 أكتوبر؛ حيث تمثّل مشاركة حبيب نورمحمدوف في البطولة أول عودة له إلى حلبة النزال منذ تمكّنه من هزيمة دستن بيوريه بالإخضاع في الجولة الثالثة في بطولة «يو إف سي 242» خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للتحدي في سبتمبر الماضي. وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: «حققت جزيرة النزال نجاحاً منقطع النظير، وتؤكد عودة الفعالية إلى جزيرة ياس على مدى قوة ونجاح شراكتنا مع «يو إف سي» ودليلاً واضحاً على مستويات الثقة العالية عالمياً بالإجراءات الصحية التي اتخذتها إمارة أبوظبي وجاهزيتها لاستضافة الفعاليات العالمية ضمن بيئة صحية وآمنة وفق أعلى المعايير. كما ترسّخ العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي» النجاحات المتعاقبة التي سجلها تعاون مختلف الجهات المعنية في ضمان الصحة العامة في أبوظبي، والاستعداد الكامل للترحيب بالزوار وممارسة أنشطة الأعمال وإقامة الفعاليات العالمية في مختلف القطاعات».