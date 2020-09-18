الشارقة البحري يشارك في اجتماع تنسيقي مع الشرطة والبلدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في الاجتماع التنسيقي الذي دعت له شرطة الشارقة مع عدد من الجهات الرسمية في الإمارة؛ بهدف تنظيم نهج ممارسة ومراقبة عدد من الرياضات البحرية التي تمارس على مستوى الإمارة؛ من أجل ضمان سلامة جميع ممارسيها، وبهدف وضع آلية ومعايير خاصة؛ لممارسة هذة الرياضات، وفي مقدمتها رياضة الدراجات المائية. عقد الاجتماع في ضيافة مركز شرطة البحيرة بمدينة الشارقة بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في مقدمتها شرطة الشارقة ومثلها: العقيد يوسف عبيد حرمول مدير إدارة المراكز الشاملة، والمقدم عبدالله سالم النقبي رئيس مركز شرطة البحيرة الشامل بالإنابة، والمقدم سعيد الشامسي مدير فرع التحقيق الجنائي، والنقيب حميد الروسي من قسم متابعة القضايا، بحضور أحمد الحوسني المدير التنفيذي بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إلى جانب كل من إبراهيم الحمادي، وجمال عبدالله من بلدية الشارقة، وراشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. وبحث الاجتماع كافة السبل التنظيمية التي تضمن سلامة جميع ممارسي الرياضات البحرية في الإمارة الباسمة، مع ضرورة تنظيم حملات مراقبة وتفتيش؛ لضمان ممارسة هذة الأنشطة في الأماكن المحددة لها بأمان. يذكر أن المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أحمد الحوسني، أشار إلى أن مجلس إدارة النادي يعمل على إعداد قانون كامل ينظم كافة الرياضات البحرية، وسيتم عرضه قريباً على الدائرة القانونية لحكومة الشارقة؛ لعرضه على المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة.