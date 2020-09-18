شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقي يعلن عن تجدد إصابة محمد قاسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أعلن نادي الشرطة الرياضي العراقي، عن غياب لاعبه محمد قاسم عن صفوف الفريق في مباراته المقبلة بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا أمام استقلال طهران الإيراني. وقال مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد: «فريق الشرطة سيفتقد خدمات لاعبه محمد قاسم في مباراته المقبلة أمام فريق استقلال طهران الإيراني بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراته الأخيرة أمام فريق الأهلي السعودي، والتي انتهت لصالح الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد». وأوضح شهد أن قاسم سيخضع للفحوص الطبية لمعرفة مدة تأهيله. يذكر أن اللاعب محمد قاسم كان قد غاب عن مباراة فريقه الأولى أمام الأهلي السعودي التي انتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل بسبب الإصابة، لكنه شارك في المباراة الأخيرة بعد تعافيه منها، إلا أنه خرج منها مصاباً بعد احتكاك بسيط بينه وبين أحد لاعبي الأهلي السعودي.

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