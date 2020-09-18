شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطور أسطولها بغواصات ذاتية القيادة وطوربيدات فتاكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن خطة طموحة لتوسيع أسطول البحرية الأمريكية، بإضافة مجموعة من السفن ذاتية القيادة والسفن الموجهة، إضافة إلى الغواصات والطائرات المسيّـرة؛ لمواجهة التحدي البحري المتزايد. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن المراجعة الشاملة للقوة البحرية الأمريكية التي تحمل عنوان «الطريق إلى المستقبل» ستغير قواعد اللعبة، عبر زيادة قطع الأسطول البحري الأمريكي، من 293 سفينة حالياً إلى أكثر من 355 سفينة في المستقبل. وتهدف الخطة، التي تتطلب إضافة عشرات المليارات من الدولارات إلى ميزانية البحرية الأمريكية من الآن وحتى عام 2045، إلى المحافظة على التفوق البحري الأمريكي. وقال إسبر في كلمة ألقاها بمؤسسة راند في كاليفورنيا: إن «الأسطول المستقبلي سيكون أكثر توازناً في قدرته على إحداث تأثيرات هجومية من الجو والبحر ومن تحت سطح البحر». وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن هناك برنامجاً لتطوير طوربيد موجه جديد، وسفن تتمتع بقدرات فتاكة أكثر وقدرة على الصمود والبقاء والقيام بمختلف المهام الحربية. وتحدث إسبر أيضاً عن التجارب الحالية على «سي هنتر»، طائرة مسيّرة طولها 40 متراً، مخصصة لمسح البحار؛ بحثاً عن غواصات، وتستطيع العمل لشهرين متواصلين. وأوضح إسبر: إن «هذه الجهود هي الخطوة القادمة في أسطولنا المستقبلي، الذي ستؤدي فيه الأنظمة غير المأهولة مجموعة متنوعة من المهام القتالية، مثل إطلاق النار وزرع الألغام وإعادة الإمداد ومراقبة العدو، وسيكون هذا تحولاً كبيراً في كيفية إدارة الحرب البحرية خلال السنوات والعقود القادمة.» وأوضح إسبر: إن بلوغ هدف 355 سفينة يعني أن البحرية ستضطر لتمويل أكبر من ميزانية البنتاجون، ويتعين على الولايات المتحدة تخصيص المزيد من الموارد، لتوسيع وتحديث أحواض بناء السفن. وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضاً إنتاج عدد أكبر من السفن الصغيرة وذاتية القيادة والغواصات غير المأهولة، والتي يمكن التحكم بها من دون الحاجة للكادر البشري، إضافة إلى مجموعة من الطائرات المسيّرة التي ستتواجد على متن السفن الجديدة.