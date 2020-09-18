شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال ثاني وزير بالصومال في غضون شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اغتيل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بولاية هيرشبيلي نور حاشي عبدلي، مساء الخميس، في هجوم مسلح بعد خروجه من مسجد بمدينة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي الصومال. ونفذ مسلحون مجهولون الهجوم ولاذوا بالفرار؛ بعد تنفيذ جريمة اغتيال الوزير الذي كان عضواً أيضاً في برلمان ولاية هيرشبيلي الصومالية. وبدأت قوات الأمن في مدينة جوهر عمليات أمنية؛ لبحث المشتبه في تورطهم وراء عملية الاغتيال. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال حتى الآن، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة «الشباب» الإرهابية التي تنفذ مثل هذه العمليات. ولم تعلق السلطات الرسمية الصومالية على عملية الاغتيال فيما يتعلق بالمستوى الفيدرالي والإقليمي. وتأتي جريمة الاغتيال هذه بعد شهر واحد من اغتيال وزير الزراعة والري بولاية هيرشبيلي الصومالية عبد القادر أبوكر محمود، في هجوم شهدته مدينة جوهر عاصمة الولاية الواقعة في إقليم شبيلي الوسطى جنوبي الصومال، وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الاغتيال لاحقاً.

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