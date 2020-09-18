طلبة الفنون الجميلة بجامعة الشارقة أوائل المسابقة العربية للتعبئة والتغليف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج" فاز طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة بمجموع جوائز المسابقة العربية للتعبئة والتغليف والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع المركز اللبناني للتغليف؛ حيث حصدت التصميمات المقدمة من طلبة الكلية المراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات، إضافة إلى المراكز الثانية والثالثة، من بين أكثر من 500 عمل مشارك مقدمة من طلبة الجامعات من مختلف الدول العربية. وتضم المسابقة ثلاث فئات رئيسية؛ هي: فئة التغليف المرئي والتي تقوم على تحسين أو اقتراح تصميم مرئي جديد لتغليف المنتج؛ بهدف تحسين هوية العلامة التجارية، وفاز في تلك الفئة التصميم المقدم من الطالبة سارا القيسي بالمركز الأول والذي حمل عنوان: «زيت زيتون»، وفازت الطالبة مريم الرفاعي بالمركز الثاني عن «إعادة تصميم غلاف إحدى منتجات الدقيق» كما فاز الطالب محمد الجندلي بالمركز الثالث عن تصميم «لأحد المنتجات الغذائية». وفي فئة التغليف الهيكلي، فاز الطالب ماجد بركات بالمركز الأول عن مشروعه «المثلجات»؛ وذلك بعد أن ابتكر فكرة جديدة لتغليف المثلجات تتناسب مع درجات الحرارة المرتفعة في الإمارات، كما فازت الطالبة دانة سلام بالمركز الثاني عن مشروعها «كبسولات الزعفران»، والطالبة ريم البلوشي عن مشروعها «السمبوسة»، والطالبة فاطمة باعبيد عن مشروعها «التمور» بالمركز الثالث في نفس الفئة. أما فئة حفظ الغذاء فتندرج تحت فئة التصميم الهيكلي؛ لكنها مخصصة للغذاء والمنتجات الزراعية؛ حيث فازت الطالبة فاطمة باعبيد بالمركز الأول في مشروعها «لأحد المنتجات المحلية» والذي استوحت فكرته من الحياة اليومية، بعد ملاحظتها أن طريقة التعبئة المتعارف عليها لهذا النوع من الغذاء لا تساعد سيدة المنزل في حال لم تستخدم الكمية كاملة، كما فازت الطالبة شهد حامد الدين بالمركز الثاني عن مشروعها «معجون طماطم». من جهتها أكدت الدكتورة نادية الحسني عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم، بأن الكلية تعمل دائماً على إتاحة الفرصة لطلبتها للمشاركة في العديد من المسابقات المحلية والإقليمية، والتي تسهم في تنمية مهاراتهم العملية، وتؤهلهم لسوق العمل. وقالت ندى عبد الله المحاضر بالكلية والمشرف على الأعمال المشاركة أنه قد تم عقد دورة تدريبية لتنمية مهارات الطلبة في هذا المجال، كما تم تنظيم معرض للمشاريع الفائزة والمشاركة في المسابقة؛ تشجيعاً للطلبة على الإبداع والابتكار.