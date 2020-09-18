«كهرباء ومياه دبي» تنجز 5 ملايين معاملة ذكية في سبعة شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن المتعاملين مع الهيئة أنجزوا أكثر من 5 ملايين معاملة ذكية خلال سبعة شهور (منذ بداية العام حتى نهاية يوليو/تموز 2020)، وأن نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة بلغت 98% في النصف الثاني من 2020، فيما وصلت نسبة الاستغناء عن المعاملات الورقية إلى 82%. وقال الطاير: إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ أسهمت في استشراف وصنع المستقبل في تأسيس بيئة رقمية متطورة في دبي؛ عززت ريادة الإمارة؛ من حيث مواكبة التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا بمرونة وسرعة واقتدار، وحولتها إلى فرص؛ لإعادة النظر في الأولويات، وتسريع التحول نحو الرقمنة؛ لجعل دبي مدينة رقمية وذكية. وأرجع الطاير إنجازات «كهرباء ومياه دبي» إلى البنية الرقمية المتطورة بالهيئة، والتي تؤدي دوراً مهماً في استمرارية جميع خدماتها من دون تأثر بالظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس «كوفيد-19». وقال: إن الهيئة نجحت في تحويل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، لتصبح أول مؤسسة حكومية تتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية في مراكز إسعاد المتعاملين مع إمكانية التواصل مع الموظفين من مختلف القطاعات؛ عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار إلى أن الهيئة تقدم نموذجاً غير تقليدي من الخدمات الرقمية عن طريق أجهزة وبرامج ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات؛ من أبرزها مبادرة «الحياة الذكية» التي تتيح للمتعاملين ممن لديهم عدادات كهرباء ومياه ذكية مراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً، والحصول على تقارير استهلاك سنوية وشهرية ويومية، وتوفر الهيئة خدمة «الاستجابة الذكية» للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه بخمس لغات مختلفة. وقال: إن موظف الهيئة الافتراضي «رماس» أجاب عن قرابة 3.9 مليون استفسار في الفترة من يناير/كانون الثاني 2017 حتى نهاية يوليو/تموز 2020. وأشار إلى أن قنوات التواصل الرقمية بالهيئة «أشّر» تتيح المحادثة المرئية بلغة الإشارة، و«حيّاك» للدردشة الكتابية وخيار الاتصال بالفيديو مع مركز رعاية المتعاملين الذي يقدم خدماته على مدار الساعة عن طريق الاتصال على الرقم 046019999 لخدمات المتعاملين والاستفسارات، والرقم 991 للبلاغات الفنية، وقد وصل عدد الاتصالات التي تلقاها المركز إلى 629.453 مكالمة في الفترة من شهر مارس/آذار وحتى منتصف شهر أغسطس/آب 2020 وتم التعامل مع 33.26% من المكالمات عن طريق نظام الرد الصوتي التفاعلي. وبلغت نسبة جودة المكالمات التي تلقاها مركز رعاية المتعاملين من حيث سرعة الرد 95.14%. كما يمكن تطبيق الهيئة الذكي والموقع الإلكتروني، المتعاملين من سداد الفواتير عبر القنوات الذكية التابعة لمؤسسة حكومة دبي الذكية.