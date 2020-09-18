الصين ترد على زيارة وزير أمريكي لتايوان بـ«مناورات عسكرية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، الجمعة، أنها باشرت مناورات عسكرية قرب تايوان؛ رداً على زيارة وزير أمريكي للجزيرة، التي تعدها بكين إقليماً صينياً. وبلغ التوتر الصيني - الأمريكي أوجه في الأشهر الأخيرة؛ بسبب جملة من المسائل من هونج كونج إلى التجارة مروراً بكوفيد-19 والأويغور، وتطبيق «تيك توك». ويحكم الصين وجزيرة تايوان نظامان مختلفان منذ أكثر من 70 عاماً، إلا أن بكين لا تزال تعد الجزيرة جزءاً من الصين، فيما تعارض بالتالي زيارات مسؤولين أجانب لتايبيه؛ حيث ترى أنها تضفي شرعية على السلطات التايوانية. ووصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة، كيث كراش، الخميس، إلى تايوان؛ حيث يشارك السبت في تكريم للرئيس التايواني الراحل لي تينغ-هوي. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، رين غوكيانغ: «باشر الجيش، الجمعة، مناورات عسكرية قتالية قرب مضيق تايوان». وأوضح: إنها «مناورات مشروعة وضرورية؛ لضمان سيادة الصين ووحدة أراضيها، واتُخذت رداً على الوضع الحالي في مضيق تايوان». وفي الأغلب يجري الجيش الصيني مناورات عسكرية؛ لكنه يشدد عادة على أنه لا يستهدف بلداً أو منطقة، ويشكل تحديد هدف هذه المرة تشديداً في اللهجة. وحذر الناطق «من يلعب بالنار سيحرق نفسه فقط» مندداً بتصميم الولايات المتحدة على «لعب ورقة تايوان؛ لاحتواء الصين» وإرادة السلطات التايوانية «على الاعتماد على مساعدة أجانب»، وأكد «لن نسمح بأي تدخل أجنبي».