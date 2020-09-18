شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تؤيد فرض عقوبات أوروبية أشد على تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت فرنسا، الجمعة، تأييد طلب قبرص بفرض عقوبات أوروبية أشد على تركيا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا، إلى صوت أوروبي أكثر «وحدة ووضوحاً» تجاه استفزازات تركيا، في شرق المتوسط، معتبراً أن أنقرة «لم تعد شريكة». وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: «علينا أن نتصرف بحزم مع النظام التركي»، محذراً من أن احترام سيادة الدول الأوروبية «خط أحمر». وأضاف «تصرفات حكومة (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، أصبحت غير مقبولة، وتجنب التصعيد لا يعني الموافقة على تجاوز الخطوط الحمراء». وترى فرنسا التي يبدو أنها ضاقت ذرعاً بالممارسات التركية، أن أنقرة تجاوزت «الخطوط الحمراء» بعد دخولها إلى المياه الإقليمية القبرصية، وعبثها في شرق المتوسط. وفي الآونة الأخيرة، ازداد منسوب التوتر بين أنقرة وباريس التي تدعم اليونان بمواجهة تخوضها ضد تركيا، على خلفية حقوق استغلال احتياطات النفط والغاز شرق المتوسط.

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